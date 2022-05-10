Son dakika haberi: Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı

MARDİN (İHA) - Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı

MARDİN - Mardin Sanayi Sitesi'nde bulunan bir atölyede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesinde sanayi sitesinde bir tıra ait sökülmüş haldeki yakıt deposu tamir edildiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, tır şoförü ve iş yeri sahibi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.