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Son dakika haberleri | Mardin'de silahlı kavga: 1 yaralı

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Son dakika haberleri | Mardin'de silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberi: Mardin'de iki kişi arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Mardin'de iki kişi arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Ravza Caddesi üzerinde bir masaj salonunun sahibi ile ismi öğrenilmeyen bir şahıs arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan silahlı kavgada masaj salonu işletmecisi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Artuklu Mardin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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