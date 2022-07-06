Manzaraya bakarken düştü, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden öldü
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trabzon'da deniz manzarasına baktığı sırada ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düşen 66 yaşındaki Ayşen Yapar, kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi.
Akyazı Mahallesi'nde oğlu ve kardeşi ile yamaçtan deniz manzarasına bakmak isteyen Ayşen Yapar, ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düştü.
VÜCÜDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Yapar, ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşen Yapar, daha sonra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuk annesi Yapar, burada tomografi çekimine alındı.
KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ
Bu sırada kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yapar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşen Yapar'ın cenazesi, Akyazı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - 3. Sayfa