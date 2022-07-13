Son dakika haberleri! Kontrolden çıkan elektrikli bisiklet istinat duvarından uçtu: 7 yaralı Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan elektrikli bisiklet istinat duvarından uçtu. Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan elektrikli bisiklet istinat duvarından uçtu. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, 14.00 sularında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Solmaz Caddesi üzerinde seyir halinde olan elektrikli ve üç tekerlekli bisiklet sürücüsünün kontrolünde çıkarak yol kenarındaki istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Üzerlerinde kimlik çıkmayan ve yabancı uyruklu oldukları belirtilen yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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