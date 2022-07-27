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Son dakika haberleri | Datça'daki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Datça'daki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Marmaris-Datça karayolu üzerinde Güllük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muzaffer Bulut (24) idaresindeki 48 ACB 283 plakalı motosiklet ile V.E. (37) yönetimindeki 34 FFF 516 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Muzaffer Bulut ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muzaffer Bulut Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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