Son dakika haberleri... Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Çivril ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli - Uşak Karayolunda Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Özlem Demir idaresindeki 64 FL 226 plakalı otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpma etkisiyle sürücü hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerde kurtardığı sürücü, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Özlem Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ