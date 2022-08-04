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Aydın haber: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın haber... Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre refüjde bulunan çimlerin sulanması sonrası yola akan sudan dolayı kayan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre refüjde bulunan çimlerin sulanması sonrası yola akan sudan dolayı kayan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Fahri Ö.(56), kontrolündeki 35 ADG 693 plakalı motosiklet sürücüsü, dönüş yapacağı sırada iddiaya göre refüf sulaması sonrası yola akan sudan dolayın motosikleti ile birlikte kayarak yere düştü. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşturdu. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi sonucu olay yerine ambulans sevk edildi. Kafasından ağır yaralanan sürücü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - 3. Sayfa

Kuşadası Yalova Aydın 3. Sayfa Yerel Haberler

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