Son dakika haberleri! Adana'da motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Adana'da motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA - Adana'da kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.İ kullandığı 01 EVM 79 plakalı motosiklet ile ismi öğrenilemeyen 01 AHU 875 plakalı kamyon sürücüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü H.İ ve motosiklette yolcu konumunda bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü H.İ'in olay yerinde öldüğü belirlerken ismi öğrenilemeyen yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından H.İ'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.