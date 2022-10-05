Son dakika haberi! Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da otomobilin takla atması sonu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da otomobilin takla atması sonu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Necmettin Cevheri Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 DZ 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye intikal eden ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler

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