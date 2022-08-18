Son dakika haberi | Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde domates yüklü kamyonla çarpışan otomobil hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde domates yüklü kamyonla çarpışan otomobil hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Konya yönüne giden Ramazan Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, tali yoldan karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan Mehmet E. yönetimindeki 27 ADD 237 plakalı domates yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ereğli Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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