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Son dakika haberi: Kadınlar çocukların önünde böyle kavga etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Kadınlar çocukların önünde böyle kavga ettiANTALYA Antalya'da bugün öğle saatlerinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı.

Kadınlar çocukların önünde böyle kavga etti

ANTALYA Antalya'da bugün öğle saatlerinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı. Etrafta bulunan ve olayı kayıt altına alan vatandaşlar ise sosyal medyada yayınlanan görüntülere " Türkiye'nin haline bakın" diyerek tepki gösterdi.

Kepez ilçesine bağlı Güneş mahallesinde bulunan bir çocuk parkı önünde yaşanan olayda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu ve yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki grup arasında sebebi bilinmeyen kavga çıktı. Yaklaşık on beş kişinin dahil olduğu kavgada kadınlar önce birbirlerini iterek yere düşürdü, sonra da birbirilerine terlik fırlattı. Yanlarında bulunan çocuklarında arada kaldığı kavga sırasında etrafta bulunan ve olayı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan vatandaşlar ise "Türkiye'nin haline bakın" diyerek tepki gösterdi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Serdar Eser - 3. Sayfa

Türkiye Antalya kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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