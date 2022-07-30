Son dakika haberi: İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Son dakika haber... Malatya'da iş makinesi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Malatya'da iş makinesi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Battalgazi Orduzu Şanlıkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Y. idaresindeki iş makinesi ile Ş.N. yönetimindeki 44 AL 256 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada Ş.N. yaralandı. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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