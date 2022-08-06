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Son dakika haberi... Hem silahla hem bıçakla yaraladılar

Son dakika haberi... Hem silahla hem bıçakla yaraladılar

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta bir kişi daha önceden tanıdığı iki kişi tarafından hem silahla hemde bıçakla yaralandı.

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Kahramanmaraş'ta bir kişi daha önceden tanıdığı iki kişi tarafından hem silahla hemde bıçakla yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Onikişubat İlçesine bağlı Mercimek tepesinde meydana geldi. İddialara göre Adem C (22) daha önceden tanıdığı ve ismi öğrenilemeyen iki kişi tarafından kısa bir süre tartışmanın ardından hem silahla hem bıçakla vuruldu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Adem C (22) ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim ek binasına kaldırıldı. Kaçan iki zanlı ise polis ekiplerince aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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