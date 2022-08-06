Son dakika haberi... Hem silahla hem bıçakla yaraladılar

Kahramanmaraş'ta bir kişi daha önceden tanıdığı iki kişi tarafından hem silahla hemde bıçakla yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Onikişubat İlçesine bağlı Mercimek tepesinde meydana geldi. İddialara göre Adem C (22) daha önceden tanıdığı ve ismi öğrenilemeyen iki kişi tarafından kısa bir süre tartışmanın ardından hem silahla hem bıçakla vuruldu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Adem C (22) ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim ek binasına kaldırıldı. Kaçan iki zanlı ise polis ekiplerince aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi - KAHRAMANMARAŞ