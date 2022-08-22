Son dakika haberi | Gemide yangın paniği 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Derince Limanı'na gelen Rus bandıralı geminin taşıdığı mekanik cihazlarda yangın çıktı. Kocaeli'nin Derince Limanı'na gelen Rus bandıralı geminin taşıdığı mekanik cihazlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için geminin kapaklarını açıp daracık alana girerek verdiği mücadele saniye saniye kameralara yansıdı. Olay, Kocaeli'nin Derince Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limana gelen Rus bandıralı bir geminin taşıdığı mekanik cihazlarda yangın çıktı. Durum fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, kapakları açarak geminin içine girip cihazlardaki yangını söndürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin daracık kapakları açıp daracık alanda yangını söndürmek için sarf ettikleri çaba kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Derince Limanı Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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