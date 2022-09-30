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Son dakika haberi! Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan paraşüt kazasında bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan paraşüt kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye- Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ'dan paraşüt ile atlayan M.Ç ( 48,E) isimli şahsın Belcekız mevkiinde düştüğü ihbarını aldı. Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle şahıs bulunduğu yerden alınarak ambulansla Fethiye Devlet hastanesine sevk edildi. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ölüdeniz Mahallesi Ölüdeniz Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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