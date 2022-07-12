Çankırı'da otomobil takla attı: 1 yaralı Çankırı'da otomobil takla attı: 1 yaralı Çankırı'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Çankırı'da otomobil takla attı: 1 yaralı ÇANKIRI - Çankırı'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Bayındır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen G-107-VB Hollanda plakalı otomobil kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak şarampole ters devrilen otomobil sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maddi hasarın oluştuğu otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Recep Arslan - 3. Sayfa Çankırı Çerkeş 3. Sayfa Haberler

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