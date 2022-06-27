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Son dakika haberi: ABD'de tren kazası: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: ABD'de tren kazası: 3 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: ABD'nin California eyaletinde meydana gelen tren kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen tren kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletinde Contra Costa County'de yolcu treni, bir araca çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Polis, olayda araç içinde bulunan 5 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini, diğerler 2 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. - CALİFORNİA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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