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Son dakika haber | Tokat'ta asfalt plentinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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Son dakika haber: Tokat'ta asfalt plentinde çıkan yangına müdahale ediliyor Tokat'ta Asfalt Plentinde başlayan yangına müdahale ediliyor.

Tokat'ta asfalt plentinde çıkan yangına müdahale ediliyor

TOKAT - Tokat'ta Asfalt Plentinde başlayan yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre Tokat'ta il merkezinde bulunan Tokat Belediyesi'ne ait Asfalt Plentinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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