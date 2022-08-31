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Son dakika haber | Tekirdağ'da otomobil tır çarptı: 4 yaralı

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Son dakika haber | Tekirdağ'da otomobil tır çarptı: 4 yaralı

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin olan tıra çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin olan tıra çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolunun 5'nci kilometresi Çavuşköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Erdinç A. (45) yönetimindeki 34 RR 9972 otomobil Çavuşköy Mahallesi mevkiine geldiği sırada önünde seyir haline olan Tarkan D. idaresindeki 48 L 4102 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil su kanalını aşarak tarlada durabildi. Otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans geldi. Araçta bulunan sürücü Erdinç A. (45) ve yolcu olarak bulunan Güllü A. (43), Tanal T. (19) ve Duru A. (10) ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çavuşköy Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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