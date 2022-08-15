Son dakika haber: Sancaktepe'de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi: Sancaktepe'de etkili olan yağış sonrası iki motosikletli selde mahsur kaldı.

Sancaktepe'de etkili olan yağış sonrası iki motosikletli selde mahsur kaldı. Zor anlar yaşayan 2 motosiklet sürücüsü diğer bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sancaktepe'de etkili olan yağış sonrası 2 motosikletli selde mahsur kaldı. Zor anlar yaşayan 2 motosiklet sürücüsü diğer bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 motosikletlinin selde mahsur kaldığı ve zor anlar yaşadığı görülüyor. - İSTANBUL