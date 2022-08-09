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Son dakika haber! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Son dakika haber! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde M.O.'nun uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin adresinde; M.O., O.Ç., A.A., A.İ.G., M.Y., O.O. olduğu belirlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 parça halinde 2,49 gram skunk uyuşturucu maddesi, 4 parça halinde 5,30 gram metanfetamin, 21 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Side Mahallesi Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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