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Son dakika haber! Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı esnada hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı esnada hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Remzi Yıldırım (72), Mehmet Emirhan Ş. idaresindeki 06 CGP 751 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Remzi Yıldırım, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Burada yaklaşık 1 aydır tedavi gören Remzi Yıldırım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Emirhan Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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