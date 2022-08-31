Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika yerel haberine göre Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıSİVAS Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SİVAS Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçe merkezi Yıldırım Mahallesi Mimar Sinan Sokak üzerinde meydana geldi. E.T. idaresindeki 38 AFZ 395 plakalı Ford marka kamyon ile S.A. yönetimindeki 58 ADC 547 plakalı Ford marka otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan N.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak - 3. Sayfa

Şarkışla Sivas 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title