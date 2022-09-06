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Son dakika haberi... Jandarma drift atan sürücüyü suçüstü yaptı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika yerel haberi... - Jandarma drift atan sürücüyü suçüstü yaptı Drift atarken jandarmaya yakalanan sürücüye 9 bin 125 TL para cezası kesildi Afyonkarahisar'da otomobili ile drift atarken jandarmaya yakalanan bir şahsa 9 bin 125 TL para cezası kesildi.

- Jandarma drift atan sürücüyü suçüstü yaptı

Drift atarken jandarmaya yakalanan sürücüye 9 bin 125 TL para cezası kesildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da otomobili ile drift atarken jandarmaya yakalanan bir şahsa 9 bin 125 TL para cezası kesildi.

Olay, merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldedeki bir dükkan önünde bir şahsın aracı ile drif attığı bilgisini alan jandarma ekipleri söz konusu adrese gittiklerinde 03 PR 837 plakalı otomobilin sürücüsünü drif atarken suçüstü yaptı. İsminin Ramazan Keskin, olduği ve beldede kokoreççilik yaptığı belirlenen şahsa ilgili trafik kanunları gereği 9 bin 176 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde ise çevredeki bazı vatandaşların cep telefonu ile görüntü aldıklarını tespit etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - 3. Sayfa

Karahisar Jandarma 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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