Son dakika haber! HDP kongresinde terörist başı lehine slogan atan 4 kişi gözaltına alındı Son dakika haberi: Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleşti. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5'inci Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleşti. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi, sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. MÜDAHALE EDİLİNCE KAÇTILAR Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı. Kongre esnasında terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruptaki 4 kişi ise gözaltına alındı. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen HDP 5'inci Olağan Kongresi'nde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunmadı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan kürsüde konuşma yaptığı esnada ise sık sık terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı duyuldu. Söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenild İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Halkların Demokratik Partisi Abdullah Öcalan Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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