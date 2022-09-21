Çanakkale yerel haberleri... Ezine'de uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Çanakkale yerel haberine göre Ezine'de uyuşturucu operasyonu Çanakkale'nin Ezine ilçesinde şüphelendikleri 4 kişi üzerinde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Ezine'de uyuşturucu operasyonu ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde şüphelendikleri 4 kişi üzerinde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma ekibi, Danişment Mahallesi civarında devriye görevini yaptıkları sırada B.D., Ş.D., A.T., İ.Ç. isimli şahıslardan şüphelenerek kaba üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 18 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erol Güngördü Çanakkale Ezine 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çanakkale yerel haberleri... Ezine'de uyuşturucu operasyonu - Haberler

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