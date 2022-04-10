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Son dakika haber... Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'te otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gülümbe- Vezirhan Karayolu 6'ncı kilometresinde meydana geldi. E.İ. idaresindeki 11 AAY 769 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan D.İ. B.S. R.İ ve G.İ. isimli şahıslar hafif, araç sürücüsü E.İ. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Son dakika haber... Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirhan, Otomobil, Bilecik, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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