Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

2 kişinin ölümüne neden olan kaza, saat 09.00 sıralarında, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Devederesi mevkisinde meydana geldi. Çay'dan Dinar yönüne giden R.T. (63), iddiaya göre, önünde giden B.İ.E. yönetimindeki yabancı plakalı aracı solladı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Bu sırada R.T.'nin otomobili, karşı yönden gelen B.C.'nin (28) kullandığı traktör yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, devrildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın etkisiyle yabancı plakalı otomobil ise şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan C.T.'nin (55) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü R.T. ile kamyonet sürücüsü B.C. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. R.T. de hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.