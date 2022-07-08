Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da önündeki aracı geçmek için sollama yapan sürücü karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

2 kişinin ölümüne neden olan kaza, saat 09.00 sıralarında, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Devederesi mevkisinde meydana geldi. Çay'dan Dinar yönüne giden R.T. (63), iddiaya göre, önünde giden B.İ.E. yönetimindeki yabancı plakalı aracı solladı.

Bu sırada R.T.'nin otomobili, karşı yönden gelen B.C.'nin (28) kullandığı traktör yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, devrildi.

Kazanın etkisiyle yabancı plakalı otomobil ise şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan C.T.'nin (55) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü R.T. ile kamyonet sürücüsü B.C. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. R.T. de hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - 3. Sayfa

Çay 3. Sayfa Haberler

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