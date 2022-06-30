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Son Dakika | Esenler'de korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son Dakika | Esenler'de korkutan çatı yangını

Son dakika 3. sayfa haberi: Esenler'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, yanında bulunan iki binaya sıçraması sokakta paniğe neden oldu.

Esenler'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, yanında bulunan iki binaya sıçraması sokakta paniğe neden oldu.

Olay, Esenler Kemer Mahallesi 905 Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü ve yan tarafta bulunan iki binanın çatısına sıçradı. Yangının kısa sürede üç binanın çatı katını etkisi altına alması sokakta paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda bulunan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Ekipler apartmanların çatısındaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası binalarda hasar oluşurken ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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