Son dakika haberi | Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Emeşe köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Emeşe köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Biga ilçesinden Çan istikametine gelmekte olan Yusuf Kali, yönetimindeki 16 NFB 41 plakalı hafif ticari araç Çan - Biga karayolu 10. kilometresinde bulunan Emeşe köyü girişinde, sürücü Yusuf Kali'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje çıktı. Ağır yaralanan Yusuf Kali, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere cevap vermeyen Yusuf Kali, hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevdanur Şahin Çanakkale Tragger Biga Çan 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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