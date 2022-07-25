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Son Dakika | Bin liralık dondurmayı çalıp güvenlik kamerasını kırdılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Bin liralık dondurmayı çalıp güvenlik kamerasını kırdılar

Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'te bir mini marketin dondurma dolabından bin liralık dondurma çalan iki hırsız, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını kırarak kayıplara karıştı.

Gaziantep'te bir mini marketin dondurma dolabından bin liralık dondurma çalan iki hırsız, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını kırarak kayıplara karıştı. Hırsızların güvenlik kamerasını fark etmesiyle yaşadıkları şaşkınlık görüntüye yansıdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Haki Abdurrahman Bey Caddesi üzerinde bulunan bir mini markette dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre gece saatlerinde yüzlerini cerrahi maskeyle kamufle ederek marketin önüne gelen iki hırsız, dondurma dolabının kilidini kırdı. Dolaptaki dondurmaları birlikte poşete dolduran hırsızlar o sırada kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını fark etti. Kamera kendilerini görüntülemesine rağmen dondurmaları poşete doldurmaya devam eden hırsızların o anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Bin lira değerindeki dondurma paketlerini poşete doldurarak çalan hırsızların marketin güvenlik kamerasını fark etmesiyle yaşadığı şaşkınlık görüntüye yansıdı. Hırsızların marketin önünden uzaklaşacağı sırada güvenlik kamerasını kırma anları da görüntüde yer aldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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