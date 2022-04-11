AÇEM'li miniklerden Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne polis haftası ziyareti - Haberler

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AÇEM'li miniklerden Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne polis haftası ziyareti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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AÇEM'li miniklerden Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne polis haftası ziyareti

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ne giden ve yaşları 3 ile 6 arasında değişen 10 çocuk, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çiçek ve çikolata dağıttı.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'ne giden ve yaşları 3 ile 6 arasında değişen 10 çocuk, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çiçek ve çikolata dağıttı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından, 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi ilgi alanlarına göre farklı konularda eğitimler almaları için hayata geçirdiği Anne Çocuk Eğitim Merkezi minikleri, Polis Haftası nedeniyle özel bir ziyaret gerçekleştirdiler. Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde (AÇEM) eğitim gören 10 minik, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamak için çikolata ve çiçek alarak öğretmenleri ile birlikte Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler. Minikler, Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan tüm polisleri tek tek dolaşarak Polis Haftası'nı kutladılar. Polis arabasına binen ve polis telsizinden birbirleri ile konuşan minikler, unutulmaz bir gün yaşadılar. - İSTANBUL

AÇEM'li miniklerden Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne polis haftası ziyareti

AÇEM'li miniklerden Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne polis haftası ziyareti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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