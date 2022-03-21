Son dakika... 9 aylık bebek beşikten düşerek hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika... 9 aylık bebek beşikten düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... 9 aylık bebek beşikten düşerek hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Deniz Taylan adlı 9 aylık bebek, beşikten düşerek hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Deniz Taylan adlı 9 aylık bebek, beşikten düşerek hayatını kaybetti.

Bandırmaspor tribününün tanınan isimlerinden baba Y.B. ve E.B. çiftinin tek çocuğu olan Deniz Taylan, iddiaya göre 10.30 sıralarında beşikten düştü. Yerde hareketsiz yatarken bulunan bebek, hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alan aile, hastanede sinir krizleri geçirdi. Bebeğin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bebeğin ölümü tüm Bandırmaspor camiasını yasa boğdu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bandırmaspor, Deniz Taylan, Balıkesir, 3. Sayfa, Haberler

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