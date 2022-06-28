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Son dakika haber... Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi... Kars'ta silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi... Kars'ta silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı

KARS - Kars'ta 2 grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındılar.

Edinilen bilgilere göre; Kars Hayvan Pazarı'nda sabah saatlerinde 2 grup arasında çıkan tartışma sonrası taraflar İsmail Aytemiz Caddesi'nde karşılaştı. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraflar ayrıldı. Yaralılar ambulans ve çevredeki vatandaşlarca hastaneye sevk edildi. Bir alanda savaş alanında dönen bölgede polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ise olayla ilgili bilgi alarak şehrin güvenliği için alınması gerekli talimatları verdi. Araç ve yaya trafiğine kapatılan caddede Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Öte yandan çeşitli yerlerinden yaralan 8 kişi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Polis her iki hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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