Son dakika 3. sayfa: Ev sahibi kokudan şüphelendi, kiracısı evinde ölü bulundu Son dakika 3. sayfa haberine göre Ev sahibi kokudan şüphelendi, kiracısı evinde ölü bulundu Antalya'da yalnız yaşayan adamın cansız bedeni ev sahibinin apartmana yayılan kötü kokudan şüphelenmesi üzerine bulundu. Ev sahibi kokudan şüphelendi, kiracısı evinde ölü bulundu ANTALYA - Antalya'da yalnız yaşayan adamın cansız bedeni ev sahibinin apartmana yayılan kötü kokudan şüphelenmesi üzerine bulundu. Olay, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 825 Sokak üzerinde bulunan dört katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. 47 yaşındaki Rıza Göçmen'in yaşadığı daireden koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenen ve kiracısı Göçmen ile aynı apartmanda yaşayan ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açtıklarında Göçmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Göçmen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Serdar Eser - 3. Sayfa Toros Dağları Konyaaltı Antalya Göçmen 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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