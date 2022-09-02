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Son dakika 3. sayfa: D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 hafif yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 hafif yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi, hafif şekilde yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi, hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 41 AJB 966 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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