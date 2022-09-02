Son dakika 3. sayfa: D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 hafif yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi, hafif şekilde yaralandı. Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi, hafif şekilde yaralandı. Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 41 AJB 966 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 4 hafif yaralı - Haberler

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