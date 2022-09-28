Bursa'da dedikodu kavgasında arkadaşını bıçakladı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesut A. ile arkadaşı Şahin Ç. arasında dedikodu yüzünden kavga çıktı. Kavgada Şahin, Mesut'u bıçakla yaraladı. Yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli arkadaşı Şahin Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedikodu yüzünden Mesut A.(45) ile arkadaşı Şahin Ç.(43) arasında kavga çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaraladı. ARKADAŞINI BIÇAKLADI Mesut A.(45) ile arkadaşı Şahin Ç.(43) arasında sokak ortasında "dedikodu" yüzünden tartıştı .Kavgada Şahin, Mesut'u bıçakla yaraladı. Yaralı ise Sağlık Ocağına sığındı. Sağlık ocağındaki, doktorlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112'ye haber verdiler. Yaralı sağlık ocağından alınarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli arkadaşı Şahin Ç. İse polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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