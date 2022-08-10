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Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de eski milletvekiline yumruklu saldırı

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Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de eski milletvekiline yumruklu saldırı

Son dakika haber: Balıkesir'de eski milletvekili ile emekli asker kasada sıra meselesi yüzünden tartıştı.

Balıkesir'de eski milletvekili ile emekli asker kasada sıra meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası emekli başçavuş, eski milletvekilini yumruk atarak yaraladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki Novada Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süper markete alışveriş yapmaya giren 24. Dönem Muş Milletvekili Muzaffer Çakar ve emekli Piyade Başçavuş Hidayet D. arasında kasada sıra meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Hidayet D. eski Milletvekili Muzaffer Çakar'ı yumruk atarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eski milletvekili olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eski asker ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milletvekili Balıkesir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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