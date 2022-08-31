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Son dakika 3. sayfa: Antalya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Kaş ilçesine bağlı bin 500 metre rakımlı Gömbe Yaylası dağlık alanda başlayan orman yangınına 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 52 işçi ve gönüllülerle müdahale ediliyor. Üç tarafı çevrilen yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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