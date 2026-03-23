Söke-Kuşadası Çevre Yolu'nda kaza: 1 kişi yaralandı

Söke-Kuşadası çevre yolu Yamaç girişinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 35 Y 8746 plakalı araç ile 35 ADL 914 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 35 ADL 914 plakalı aracın sürücüsü G.C. yaralanarak araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. G.C., daha sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı