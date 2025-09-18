Söke'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Söke-Kuşadası Karayolu Granta Mezarlığı Caferli Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 09 DZ 390 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN