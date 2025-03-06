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Söke'de Sondaj Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Söke'de Sondaj Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Söke ilçesinde sondaj çalışmaları sırasında makineye sıkışan işçi Erdinç Morduman (47) feci şekilde yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan çalışmalarla cesedi çıkarıldı ve hastane morguna kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesi Karaatlı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada çalışırken, vücudu sondaj makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Söke'de M.O.Y.'ye ait tarım arazisinde sondaj çalışmaları sırasında özel bir firma işçisi Erdinç Morduman (47) sondaj makinesine sıkıştı. Ceketini makineye kaptıran ardından piston ve makine arasında vücudu sıkışan Erdinç Morduman'ın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olay sonrasında bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla talihsiz işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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