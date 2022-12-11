Söke'de otomobil yayaya çarptı; 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybettiKaza, Söke-Bağarası Yolu üzeri Yenicami Mahallesinde meydana geldi. Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti Kaza, Söke- Bağarası Yolu üzeri Yenicami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Bağarası istikametine seyir halinde olan 09 BA 890 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 86 yaşındaki Ali Küçük'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla gelen ekipler Ali Küçük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bağarası Aydın 3. Sayfa Haberler

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