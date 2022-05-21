Sokak ortasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı - Haberler

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Sokak ortasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokak ortasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı Kocaeli'de iki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga çıktı.

Sokak ortasında silahlı, bıçaklı Kavga : 1 ölü 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de iki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga çıktı. 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olay sonrası vatandaşların feryatları vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Gölcük ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Osman A. (36), eşi Hanife A. ve kardeşi Ömer A. silahla vurularak, İsmail S. de bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan kişiler kanlar içinde kalırken, sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman A. hayatını kaybetti. Hanife A., Ömer A. ve İsmail S.'nin de tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Huriye Ferah Vanlı - 3. Sayfa

Malazgirt, Kocaeli, Gölcük, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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