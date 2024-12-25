Sokak ortasında öldüresiye dayak! Acımadan tekme tokat saldırdılar
Mardin Kızıltepe'de dün akşam meydana gelen olayda, 4 kişi, tartıştıkları bir kişiyi sokak ortasında acımasızca darp etti.
Mardin'de 4 şahıs, tartıştıkları kişiyi öldüresiye darp etti. Dün akşam Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
TEKME, TOKAT DÖVDÜLER
4 şahıs, tartışmada sokak ortasında sıkıştırdıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye darp etti.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa