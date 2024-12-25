Sokak ortasında öldüresiye dayak! Acımadan tekme tokat saldırdılar

Mardin'de 4 şahıs, tartıştıkları kişiyi öldüresiye darp etti. Dün akşam Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

TEKME, TOKAT DÖVDÜLER

4 şahıs, tartışmada sokak ortasında sıkıştırdıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye darp etti.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.