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Sokak ortasında öldüresiye dayak! Acımadan tekme tokat saldırdılar

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Mardin Kızıltepe'de dün akşam meydana gelen olayda, 4 kişi, tartıştıkları bir kişiyi sokak ortasında acımasızca darp etti.

Mardin'de 4 şahıs, tartıştıkları kişiyi öldüresiye darp etti. Dün akşam Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

TEKME, TOKAT DÖVDÜLER

4 şahıs, tartışmada sokak ortasında sıkıştırdıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye darp etti.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında öldüresiye dayak! Acımadan tekme tokat saldırdılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

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Eğitimsiz kültürsüz dinle eğitimin geldiği nokta

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