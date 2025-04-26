İran'da limanda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız

"Açın kapıyı herkes duysun" diyerek son kararını açıkladı
Özgür Özel'den Erdoğan'a: İmamoğlu suçlu çıkarsa siyaseti bırakıyorum

İmamoğlu için kendisini ortaya koydu: Siyaseti bırakırım

Sobadan Çıkan Kıvılcımlar Evi Alevlere Teslim Etti

Sobadan Çıkan Kıvılcımlar Evi Alevlere Teslim Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle bir ev tamamen yandı. Yangın sırasında evde bulunan çocuklar kendilerini dışarı atarak kurtulurken, anne olay anında evde değildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sobadan çıkan kıvılcımlar sonucu çocuklar kendilerini dışarı attı, ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edilen bilgilere göre, ilçenin Kayabağlar beldesinde İ.P.'ye ait olduğu belirlenen evde sobadan sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangın sırasında evde yalnızca çocukların bulunduğu, annenin ise o sırada evde olmadığı öğrenildi. Çocuklar can havliyle kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ve etkilenen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.