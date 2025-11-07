Haberler

Siverek'te Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 Kasım'da meydana gelen faili meçhul cinayet, jandarmanın çalışmalarıyla aydınlatıldı. Ölü bulunan K.Y. ile ilgili soruşturmada 2 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 Kasım'da meydana gelen faili meçhul cinayet, jandarmanın titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Siverek-Adıyaman karayolunda ölü bulunan K.Y. isimli şahısla ilgili Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu olayın şüphelileri olduğu tespit edilen Z.A. ve K.A. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
