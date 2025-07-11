Sivas'ta Şarampole Uçan Otomobilde 2 Yaralı

Sivas'ta Şarampole Uçan Otomobilde 2 Yaralı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole uçtu. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Konakpınar mevkiinde meydana geldi. K.A. idaresindeki 60 ACE 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole uçtu. Takla atarak ter durabilen araçtaki sürücünün yanı sıra B.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.U. ile sürücü K.A., ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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