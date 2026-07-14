Kazadan 21 gün sonra hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı
Sivas'ta 23 Haziran'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki İsmail Mete Gelöz, 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Sivas'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan ve 21 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 19 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.
Sivas'ta 23 Haziran gecesi geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralanan İsmail Mete Gelöz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 21 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren 19 yaşındaki Gelöz, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmail Mete Gelöz için Yukarı Tekke Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gelöz'ün ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Gelöz'ün naaşı, ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. - SİVAS