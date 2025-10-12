Haberler

Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Sivas'ta bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 5 araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Şeyhşamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi Karanfil Sitesi önünde meydana geldi. B.K. idaresindeki 58 AGF 570 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 5 araca çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaldırımda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
